Euro NCAP 2024: punteggio massimo per quattro modelli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel terzo round del 2024 delle prove Euro NCAP, quattro su sei veicoli testati hanno raggiunto il massimo punteggio di cinque stelle per la sicurezza, confermando così gli elevati standard di protezione dei nuovi modelli. Tra i promossi spiccano Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, Xpeng G6 e Subaru Crosstrek, insieme al suo modello gemello Impreza, che hanno ottenuto il massimo riconoscimento per le eccellenti prestazioni nei crash test. A distinguersi è stata in particolare l’Audi Q6 e-tron, che ha ottenuto risultati lodevoli sia nella protezione degli occupanti adulti che dei bambini, dimostrando un livello di sicurezza che pochi rivali possono eguagliare. Quotidiano.net - Euro NCAP 2024: punteggio massimo per quattro modelli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel terzo round deldelle provesu sei veicoli testati hanno raggiunto ildi cinque stelle per la sicurezza, confermando così gli elevati standard di protezione dei nuovi. Tra i promossi spiccano Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, Xpeng G6 e Subaru Crosstrek, insieme al suo modello gemello Impreza, che hanno ottenuto ilriconoscimento per le eccellenti prestazioni nei crash test. A distinguersi è stata in particolare l’Audi Q6 e-tron, che ha ottenuto risultati lodevoli sia nella protezione degli occupanti adulti che dei bambini, dimostrando un livello di sicurezza che pochi rivali possono eguagliare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa - emerge tutta la subalternità europea - nell'incapacità di pensare alla propria autonomia - Sappiamo bene, tuttavia, che i sondaggi non sempre sono affidabili, e d'altro canto nel 2016 davano per vincente Hillary Clinton, ma poi le c . Secondo il "New York Times", Kamala Harris sarebbe in vantaggio di ben tre punti su Donald Trump per le elezioni presidenziali statunitensi ormai vicinissime. (Ilgiornaleditalia.it)

Rimini - ex manager 90enne regala 200.000 euro alla giovane amante : la figlia lo scopre e la denuncia per circonvenzione d'incapace - Regali, viaggi, prestiti e conti correnti congelati. La ricetta della storia d'amore perfetta tra un novantenne e una donna cinquant'anni più giovane di lui. Una relazione ostacolata... (Ilmessaggero.it)

Ruba 130 mila euro a un disabile : arrestato per circonvenzione di incapace - . I Finanzieri del Comando Provinciale di Belluno hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip di Pordenone nei confronti di un uomo di origini marocchine di 46 anni, residente da tempo nella provincia ed esercente l'attività di commercio di abbigliamento ambulante, sospettato di. (Pordenonetoday.it)