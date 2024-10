Empoli-Napoli all’arbitro Abisso: un fischietto che rievoca l’emozione di un trionfo indimenticabile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’arbitro della storica vittoria dello Scudetto nel 2023 dirigerà il match del 20 ottobre tra Empoli e Napoli. L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficialmente reso note le designazioni per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Tra le sfide in programma, spicca quella che vedrà il Napoli impegnato contro l’Empoli, in un match dal forte valore simbolico. A dirigere la partita sarà il signor Abisso, già protagonista nella storica vittoria del Napoli nel 2023, quando la squadra di Spalletti conquistò il suo terzo scudetto. Il fischietto siciliano ha avuto l’onore di arbitrare la sfida di Udine, dove il Napoli si assicurò il titolo, un evento che rimarrà nella memoria dei tifosi azzurri. Napolipiu.com - Empoli-Napoli all’arbitro Abisso: un fischietto che rievoca l’emozione di un trionfo indimenticabile Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’arbitro della storica vittoria dello Scudetto nel 2023 dirigerà il match del 20 ottobre tra. L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficialmente reso note le designazioni per l’ottava giornata di campionato di Serie A. Tra le sfide in programma, spicca quella che vedrà ilimpegnato contro l’, in un match dal forte valore simbolico. A dirigere la partita sarà il signor, già protagonista nella storica vittoria delnel 2023, quando la squadra di Spalletti conquistò il suo terzo scudetto. Ilsiciliano ha avuto l’onore di arbitrare la sfida di Udine, dove ilsi assicurò il titolo, un evento che rimarrà nella memoria dei tifosi azzurri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UFFICIALE – Empoli-Napoli sarà arbitrata da Abisso : ecco chi sarà al VAR - Il Napoli di Conte giocherà domenica contro l’Empoli, ma andiamo a vedere chi dirigerà questa partita così importante. . Tuttavia, ovviamente, il primo desiderio dei tifosi azzurri che la squadra di Antonio Conte contro l’Empoli possa portare a casa tre punti davvero fondamentali ai fini della classifica. (Spazionapoli.it)

Verso Empoli-Napoli e non solo : parola a Pasquale Marino - Il gioco di Guardiola è propositivo, é molto bello da vedere. L’allenatore pensa all’equilibrio. Si sta vedendo in questo Empoli, che ha fatto davvero un grande inizio. Giocano davvero bene, in modo compatto, equilibrato. Certamente, la fase difensiva è importantissima, ma poi lo spettacolo uscirà fuori, quando le squadre saranno in forma”. (Terzotemponapoli.com)

Napoli - Conte è in emergenza : altro titolare out contro l’Empoli - Anche perché, oltre a Lobotka, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di un altro titolare. Napoli, Meret salterà anche la trasferta di Empoli: il portiere non ha ancora recuperato Come quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, anche Alex Meret non ci sarà per la trasferta del Castellani. (Spazionapoli.it)