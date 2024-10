Empoli, il canile municipale apre le porte per un open day (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Empoli,16 ottobre 2024 – Terzultimo appuntamento del cartellone ‘Un Autunno per l’Ambiente’, il programma di iniziative dedicato a tutto ciò che è natura. Ed ecco un altro vento a cui non mancherà una numerosa partecipazione: domenica 20 ottobre, dalle 15 alle 19, torneranno ad aprirsi le porte del canile municipale di Empoli con un nuovo ‘open day’. L’ingresso è libero. Lo scopo dell’iniziativa resta la conoscenza, entrare in contatto con l’amico Fido, incrociare sguardi dolci e scodinzolate, nonostante tutto. Comprendere l’importanza dell’adozione, di che cosa significa prendersi cura di un cane ma di qualsiasi altro animale domestico. Scongiurare gli abbandoni. Ascoltare le storie di ogni ospite, attraverso i racconti di coloro che vivono h24 quel luogo: le volontarie e i volontari dell’associazione Arca che gestisce il canile di via del Castelluccio. Lanazione.it - Empoli, il canile municipale apre le porte per un open day Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024),16 ottobre 2024 – Terzultimo appuntamento del cartellone ‘Un Autunno per l’Ambiente’, il programma di iniziative dedicato a tutto ciò che è natura. Ed ecco un altro vento a cui non mancherà una numerosa partecipazione: domenica 20 ottobre, dalle 15 alle 19, torneranno ad aprirsi ledeldicon un nuovo ‘day’. L’ingresso è libero. Lo scopo dell’iniziativa resta la conoscenza, entrare in contatto con l’amico Fido, incrociare sguardi dolci e scodinzolate, nonostante tutto. Comprendere l’importanza dell’adozione, di che cosa significa prendersi cura di un cane ma di qualsiasi altro animale domestico. Scongiurare gli abbandoni. Ascoltare le storie di ogni ospite, attraverso i racconti di coloro che vivono h24 quel luogo: le volontarie e i volontari dell’associazione Arca che gestisce ildi via del Castelluccio.

