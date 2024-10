Ecco perché a Victoria Beckham non è mai piaciuta Meghan Markle (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Victoria Beckham non è mai piaciuta Meghan Markle: così riportano fonti britanniche riguardo alla presunta rottura tra le due donne. Secondo il Daily Mail, il rapporto tra la stilista e la duchessa di Sussex si sarebbe incrinato da tempo, e pare che la spaccatura sia iniziata il giorno del matrimonio tra Harry e Meghan. Un evento che, alla luce delle recenti indiscrezioni, potrebbe aver segnato l’inizio della fine di un’amicizia che sembrava destinata a crescere. Il dettaglio che ha fatto discutere riguarda l’invito ricevuto dai Beckham per le nozze reali del 2018. David e Victoria, infatti, furono invitati alla cerimonia, ma non al ricevimento esclusivo, un’esclusione che, secondo il biografo Tom Bower, fu percepita dai Beckham come un affronto. Un gesto apparentemente insignificante che però avrebbe piantato il seme della distanza tra le due coppie. Bollicinevip.com - Ecco perché a Victoria Beckham non è mai piaciuta Meghan Markle Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anon è mai: così riportano fonti britanniche riguardo alla presunta rottura tra le due donne. Secondo il Daily Mail, il rapporto tra la stilista e la duchessa di Sussex si sarebbe incrinato da tempo, e pare che la spaccatura sia iniziata il giorno del matrimonio tra Harry e. Un evento che, alla luce delle recenti indiscrezioni, potrebbe aver segnato l’inizio della fine di un’amicizia che sembrava destinata a crescere. Il dettaglio che ha fatto discutere riguarda l’invito ricevuto daiper le nozze reali del 2018. David e, infatti, furono invitati alla cerimonia, ma non al ricevimento esclusivo, un’esclusione che, secondo il biografo Tom Bower, fu percepita daicome un affronto. Un gesto apparentemente insignificante che però avrebbe piantato il seme della distanza tra le due coppie.

Victoria Beckham rivela : "Ecco perché non è mai piaciuta veramente Meghan Markle" - Che rapporto c'è oggi tra la famiglia dell’ex calciatore inglese David Beckham e e i duchi di Sussex? In molti da un anno se lo chiedono. Prosegui la lettura . Victoria e Meghan A Victoria Beckham "non è mai piaciuta ve. . Un tempo amici, oggi non potrebbero essere più lontani, sentenzia il Daily Mail citando una fonte vicina alla famiglia reale. (Milleunadonna.it)