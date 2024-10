Droga acquistata per il consumo di gruppo, ma soldi in tasca e precedenti lo incastrano: condannato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ho comperato la Droga per tutto il gruppo, non è tutta mia”, ma l’ingente somma di denaro nel portafoglio fa propendere per il possesso ai fini di spaccio e arriva la condanna definitiva.La Cassazione ha confermato la condanna a 2 mesi e venti giorni di reclusione e alla multa di 465 euro, a Perugiatoday.it - Droga acquistata per il consumo di gruppo, ma soldi in tasca e precedenti lo incastrano: condannato Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ho comperato laper tutto il, non è tutta mia”, ma l’ingente somma di denaro nel portafoglio fa propendere per il possesso ai fini di spaccio e arriva la condanna definitiva.La Cassazione ha confermato la condanna a 2 mesi e venti giorni di reclusione e alla multa di 465 euro, a

