Dopo 30 anni di attesa, a Bronte sono stati consegnati gli alloggi popolari di via Leanza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina l’Iacp di Catania ed il Comune di Bronte hanno consegnato gli alloggi popolari di via Salvatore Leanza. Un complesso abitativo di tr edifici, iniziato a costruire negli anni '90, che per tre decenni è rimasto incompleto a causa del fallimento della ditta che doveva eseguirli. Poi Cataniatoday.it - Dopo 30 anni di attesa, a Bronte sono stati consegnati gli alloggi popolari di via Leanza Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina l’Iacp di Catania ed il Comune dihanno consegnato glidi via Salvatore. Un complesso abitativo di tr edifici, iniziato a costruire negli'90, che per tre decenni è rimasto incompleto a causa del fallimento della ditta che doveva eseguirli. Poi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bronte, Iacp e Comune consegnano 60 alloggi di via Leanza: attesa durata 30 anni - Per la gioia di 60 famiglie, questa mattina l’Iacp di Catania ed il Comune di Bronte hanno consegnato gli alloggi di via Salvatore Leanza. (corrieretneo.it)

Bronte, assegnati i 60 alloggi di via Salvatore Leanza - Per la gioia di 60 famiglie, questa mattina l’Iacp di Catania ed il Comune di Bronte hanno consegnato gli alloggi di via Salvatore Leanza. Si tratta del complesso abitativo di 3 edifici, iniziato a ... (catanianews.it)

Bronte, assegnati i 60 alloggi di via Leanza - Per la gioia di 60 famiglie, questa mattina l’Iacp di Catania ed il Comune di Bronte hanno consegnato gli alloggi di via Salvatore Leanza. Si tratta del complesso abitativo di 3 edifici, iniziato a co ... (gazzettinonline.it)