Cosa fa adesso Paul Pogba? Dal rientro al mercato che succede

Paul Pogba è stato chiaro, fosse per lui starebbe ancora alla Juventus. Almeno fino al 30 giugno 2026, data di scadenza del contratto con i

Paul Pogba alla Gazzetta dello Sport : “Voglio giocare nella Juventus - mi taglio lo stipendio” - Sono io che devo aprirla: mi ha consigliato di lavorare”. E ancora: “Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Io mi voglio mettermi a livello degli altri per stare al passo con la squadra di Thiago Motta: ora la realtà è che sono un giocatore della Juve e mi preparo per giocare nella Juve”. (Sportface.it)

Paul Pogba : “Io in Ligue 1? Ho già un contratto. Ora penso a rimettermi in forma” - Mi ha anche detto che sembrava che avessi una bella risata”. The post Paul Pogba: “Io in Ligue 1? Ho già un contratto. “La prendo a ridere perché è lo zio Pat – afferma col sorriso Pogba -, lo ha detto scherzando. Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni? Potrò tornare a ciò che amo di più”. (Sportface.it)

Graeme Souness si imbatte in Paul Pogba…di nuovo - ” pic. . Pogba la scorsa settimana ha visto la sua squalifica di quattro anni per doping ridotta a 18 mesi in appello dalla Corte Arbitrale dello Sport, il che significa che potrà giocare di nuovo a marzo. Ho sempre desiderato avere una giornata migliore di chiunque avessi di fronte, e l’unica cosa che mi è stato insegnato a fare era lavorare più duramente del mio avversario. (Justcalcio.com)