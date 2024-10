Bergamonews.it - Commissione per il Paesaggio, le minoranze: “Scelte politiche e nessuna donna”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Albino. Il sindaco di Albino, Daniele Esposito, nomina la “per il” e leinsorgono. A scatenare la reazione dei gruppi consiliari “In Albino”, “Futuro in Comune” e “Energie in Albino” alzano la voce rispetto alla composizione e ai membri scelti, con una nota particolare sulla marca politica degli eletti e sulla mancanza di quote rosa. “Il sindaco di Albino ha nominato la “per il” che resterà in carica per i prossimi cinque anni. La normativa attribuisce a tale organo una valenza di rilievo e prevede che sia composta da figure con elevate competenze tecnico scientifiche – così si legge nel comunicato -. La, infatti, esprime il suo parere sulle autorizzazioni paesaggistiche, prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi edilizi e urbanistici con i principi e le norme vigenti e con la tutela del territorio.