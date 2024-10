Codogno scommette sul bando per il mega progetto da 5 milioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Codogno, 16 ottobre 204 – Un progetto da cinque milioni di euro per “rivoluzionare” tutto il comparto oltre la ferrovia. L’amministrazione comunale ha partecipato al bando regionale “Multimodale urbano”, che ha lo scopo di potenziare la qualità, l’efficienza della mobilità urbana e dei trasporti vicini ai nodi ferroviari, mettendo nero su bianco un documento programmatico con lo scopo di rigenerare urbanisticamente la zona, rivitalizzarla e aggiungere nuovi servizi. La presentazione Ieri mattina c’è stata la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco Francesco Passerini, degli assessori comunali ai Lavori pubblici Luigi Mori e all’Urbanistica Giovanni Bolduri oltre al progettista Mattia Cuofano di Casalpusterlengo. Il progetto è molto articolato e mira a creare un collegamento diretto tra il polo fieristico, la ferrovia e la parte oltre i binari verso piazzale Cadorna. Ilgiorno.it - Codogno scommette sul bando per il mega progetto da 5 milioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 204 – Unda cinquedi euro per “rivoluzionare” tutto il comparto oltre la ferrovia. L’amministrazione comunale ha partecipato alregionale “Multimodale urbano”, che ha lo scopo di potenziare la qualità, l’efficienza della mobilità urbana e dei trasporti vicini ai nodi ferroviari, mettendo nero su bianco un documento programmatico con lo scopo di rigenerare urbanisticamente la zona, rivitalizzarla e aggiungere nuovi servizi. La presentazione Ieri mattina c’è stata la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco Francesco Passerini, degli assessori comunali ai Lavori pubblici Luigi Mori e all’Urbanistica Giovanni Bolduri oltre al progettista Mattia Cuofano di Casalpusterlengo. Ilè molto articolato e mira a creare un collegamento diretto tra il polo fieristico, la ferrovia e la parte oltre i binari verso piazzale Cadorna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / Cicerone - Totò - Remigio Paone e Pino Daniele : proroga per il bando del progetto di street art - FORMIA – C’è ancora tempo per partecipare al concorso di street art dedicato ai grandi personaggi della città di Formia come Cicerone, Totò, Remigio Paone e Pino Daniele, il bando, promosso dal Consorzio le Due Torri in collaborazione con il Comune di Formia e inserito nel progetto “Formia tra passato e futuro”, è stato infatti prorogato […] L'articolo Formia / Cicerone, Totò, Remigio Paone e ... (Temporeale.info)

Progetto 'Change The World Model United Nations' : pubblicato il bando per l'assegnazione di 24 voucher - Pubblicato sul sito di ateneo il bando a favore di studenti e laureati dell’Università di Foggia "Change the World Model United Nations" (CWMUN NY 2025). L'iniziativa, promossa a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra l’Università di Foggia e l’Associazione Diplomatici, si... (Foggiatoday.it)

Cascina - ex-Pighini abbandonata : avanti con il progetto di recupero del privato - Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata una delibera contenente il progetto per il recupero dell’area nota come 'ex-Pighini', a ridosso del cimitero storico di Cascina e del parcheggio ex-Tettora. Si tratta di un intervento di iniziativa privata che può cambiare il volto di... (Pisatoday.it)