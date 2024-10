Calcio: Euro u21. Il 3 dicembre sorteggio gironi fase finale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già 13 nazionali qualificate, a novembre gli spareggi per gli ultimi 3 posti ROMA - Archiviata la fase di qualificazione con il primo posto nel Gruppo A, la Nazionale Under 21 può iniziare a pensare a Slovacchia 2025. Dopo il pareggio contro l'Irlanda che ha scatenato la festa sul prato dello stadio Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Euro u21. Il 3 dicembre sorteggio gironi fase finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già 13 nazionali qualificate, a novembre gli spareggi per gli ultimi 3 posti ROMA - Archiviata ladi qualificazione con il primo posto nel Gruppo A, la Nazionale Under 21 può iniziare a pensare a Slovacchia 2025. Dopo il pareggio contro l'Irlanda che ha scatenato la festa sul prato dello stadio

Calcio - Italia U21-Irlanda 1-1 - azzurrini a fase finale Europei - . it. Nella ripresa arriva la rete del pari irlandese al 66? con Moran e nel finale, un po’ di sofferenza per gli azzurrini che possono tirare un sospiro di sollievo al termine dei 7? di recupero anche grazie a una grande parata del portiere Desplanches nel finale. Roma, 15 ott. L’Italia è passata in vantaggio al minuto 23 grazie al gol di Cesare Casadei, ex Inter, Leicester e ora al Chelsea, ... (Ildenaro.it)

Calcio femminile - le migliori italiane della 5ª giornata della prima fase di Serie A : Giugliano e Girelli ispirate - CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS) – Non è stata solo l’unica giocatrice ad aver firmato una marcatura multipla nella giornata di Serie A (doppietta contro la Sampdoria), ma la bianconera è stata prima anche per percentuale di passaggi riusciti sulla ¾ avversaria tra le attaccanti che ne hanno effettuati almeno 10 in quella zona del campo (80% – 8/10). (Oasport.it)

Calcio dilettanti : stasera in campo per la seconda fase di Coppa Italia Eccellenza e Promozione. Correggese e Rolo si ritrovano dopo 15 giorni - La sorpresa Casalgrande punta a mantenere l’imbattibilità contro la navigata Sanmichelese, mentre il Castellarano chiede il via libera al Masone, nonostante l’infermeria affollata. Girone 8: Baiso/Secchia (1)-Fiorano (1) sul sintetico di San Michele; Colombaro (4)-Smile (1) sul sintetico di Fiorano ore 20. (Sport.quotidiano.net)