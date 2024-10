Lapresse.it - Buchmesse: Scurati contro il governo, Veronesi non ci sarà a Francoforte

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Il motto ‘Radici nel futuro’? A me appare chiaro che questo titolo evoca un tentativo di riscrittura della nostra storia, basato non sulla verità storica, sull’oggettività che consente una coscienza condivisibile e una convivenza civile, ma basato su una memoria di parte. Una memoria faziosa, identitaria, partigiana, polemica, che cerca nemici”. Lo ha detto Antonio, a margine della presentazione alladel libro ‘M – L’ora del destino’, quarto capitolo della saga dedicata a Mussolini, in merito al motto dell’Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di. “Questo tentativo di riscrivere la storia è una negazione della storia. Ed è parte integrante del programma politico dell’estrema destra in Italia come nel resto d’Europa”, ha affermato lo scrittore.