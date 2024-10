Bruce Campbell conferma che la serie animata di Evil Dead è in fase di sviluppo insieme ad altri film (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La star di lunga data di Evil Dead, Bruce Campbell, ha ufficialmente appeso la sua motosega al chiodo e ha detto addio al ruolo di Ash Williams nel live-action quando Ash vs. Evil Dead si è concluso nel 2018, ma l’attore non si sta lasciando completamente alle spalle il franchise, poiché ha recentemente confermato che è in fase di sviluppo una serie animata di Evil Dead. L’attore ha confessato in precedenza che il peso fisico del ruolo di Ash era troppo alto per continuare, per cui ha dovuto abbandonare il live-action, anche se ha sempre dichiarato che sarebbe stato felice di prestare la voce ad Ash per un tempo indefinito. Precedenti rapporti hanno affermato che un film d’animazione era potenzialmente in lavorazione, con Campbell che ha dichiarato che il piano attuale è quello di una serie animata. Nerdpool.it - Bruce Campbell conferma che la serie animata di Evil Dead è in fase di sviluppo insieme ad altri film Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La star di lunga data di, ha ufficialmente appeso la sua motosega al chiodo e ha detto addio al ruolo di Ash Williams nel live-action quando Ash vs.si è concluso nel 2018, ma l’attore non si sta lasciando completamente alle spalle il franchise, poiché ha recentementeto che è indiunadi. L’attore ha confessato in precedenza che il peso fisico del ruolo di Ash era troppo alto per continuare, per cui ha dovuto abbandonare il live-action, anche se ha sempre dichiarato che sarebbe stato felice di prestare la voce ad Ash per un tempo indefinito. Precedenti rapporti hanno affermato che und’animazione era potenzialmente in lavorazione, conche ha dichiarato che il piano attuale è quello di una

Campbell ha rivelato la notizia a Entertainment Weekly mentre promuoveva la sua serie Peacock Hysteria! "Stiamo sviluppando una versione animata, come una serie", ha detto Campbell a Entertainment Weekly. L'anno scorso è uscito il primo film di Evil Dead in un decennio con Evil Dead Rise di Lee Cronin.