Lettera43.it - Briatore vende il Twiga: tre offerte ricevute, c’è anche quella di Leonardo Maria Del Vecchio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’èDela caccia deldi Marina di Pietrasanta, il celebre locale di Flavio. Proprio quest’ultimo, in un’intervista a Il Giornale, ha rivelato di aver «messo sul mercato» lo stabilimento sulla riviera della Verisilia, in provincia di Lucca. Secondo il quotidiano, lesul tavolo disarebbero tre e una di queste è propriodi, uno dei sei figli diDel, fondatore di Luxottica morto il 27 giugno 2022. La trattativa è in fase avanzata e sembra molto vicina alla sua conclusione. Delnel mondo della ristorazioneDelnegli ultimi tempi si è lanciato nel mondo del food and beverage aprendo tre locali a Milano, nel cuore di Brera. Poi ha acquistato Le Carillon a Paraggi e Franco Mare a Marina di Pietrasanta, che adesso sono il Vesta Portofino e il Vesta Mare.