Ben Yedder rischia il carcere per stupro: «Quando bevo mi trasformo: non ricordo nulla» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole si Wissam Ben Yedder alla prima udienza del suo processo per stupro: il calciatore rischia più di 2 anni di carcere Wissam Ben Yedder è sotto processo con le accuse di guida in stato di ebrezza e stupro. Il calciatore, licenziato dal Monaco dopo queste vicende, rischia fino a due anni di carcere. Calcionews24.com - Ben Yedder rischia il carcere per stupro: «Quando bevo mi trasformo: non ricordo nulla» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole si Wissam Benalla prima udienza del suo processo per: il calciatorepiù di 2 anni diWissam Benè sotto processo con le accuse di guida in stato di ebrezza e. Il calciatore, licenziato dal Monaco dopo queste vicende,fino a due anni di

Ben Yedder accusato di stupro : “Quella sera ho bevuto - non saprei dire se sono colpevole” - L’attaccante, rimasto disoccupato dopo questo coinvolgimento, si è presentato in tribuale e ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da L’Equipe: “Quando bevo, non sono io. Non parlo più con gli uomini, non permetto più ai miei amici di toccarmi, non lavoro più, ho gli incubi”. Normalmente, non avrei agito in questo modo. (Sportface.it)

Ben Yedder : la Procura chiede 2 anni e mezzo di carcere per tentato stupro e 18 mesi di squalifica (L’Equipe) - Il suo avvocato chiede 25. Dopo aver evitato per ben due volte la detenzione preventiva, il francese è stato ricoverato quindici giorni all’ospedale di Nizza, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, in riabilitazione. 000 euro di danni. Per quanto riguarda i fatti di violenza sessuale, dice di non ricordare nulla a causa dell’alcol: «Quando bevo, non sono io. (Ilnapolista.it)

L’inferno di Ben Yedder accusato di stupro - non ricorda nulla : “Ho bevuto per due - tre giorni” - Ben Yedder ha rilasciato di fronte al giudice la propria, sconcertante, testimonianza rispondendo alle accuse di violenza sessuale: "Non ricordo nulla... è stato l'errore più grande della mia vita, chiedo scusa a tutti". Ora rischia fino a 2 anni e mezzo di prigione.Continua a leggere . (Fanpage.it)