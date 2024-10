Oasport.it - Ben Ainslie ora ci crede: “Abbiamo trovato dei piccoli vantaggi per migliorare le prestazioni, giornata enorme”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Benha ruggito in maniera perentoria, riuscendo a rialzare la testa insieme al suo equipaggio dopo aver perso sonoramente le prime quattro regate della America’s Cup. INEOS Britannia sembrava in totale balia di Team New Zealand e c’erano tutti i crismi di un potenziale 7-0 in favore del Defender, ma la serie si è clamorosamente riaperta nelle acque di Barcellona dopo due sorprendenti vittorie consecutive firmate dal sodalizio britannico. L’equipaggio guidato dal quattro volte Campione Olimpico ha sfruttato al meglio un errore commesso dai Kiwi nelle fasi di pre-partenza di gara-5 e costato la caduta dai foil, poi in gara-6 ha inscenato uno splendido scatto al via e poi ha contenuto il tentativo di rimonta da parte dei rivali.