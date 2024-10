Basket, Champions League: Szombathely piega la Reggiana, partita finita 78-71 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Reggiana si arrende a Szombathely in un match terminato 78-71. La squadra italiana incontra la compagine ungara in occasione della seconda giornata valida per la fase a gironi del Gruppo F della Champions League. Si tratta della prima sconfitta nel circuito europeo per la squadra di Reggio Emilia, che aveva guadagnato due punti al debutto e che ora torna a concentrarsi sul campionato, dove incontreranno Trieste. L’avvio di partita si dimostra molto equilibrato, con lo Szombathely, che gioca in casa, che conclude il primo parziale avanti solo per una manciata di punti, con il tabellone che segna 17-13. Il secondo quarto segue un copione analogo e dopo venti minuti di lotta punto a punto, la sirena manda tutti a riposo sul punteggio di 34-32. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lasi arrende ain un match terminato 78-71. La squadra italiana incontra la compagine ungara in occasione della seconda giornata valida per la fase a gironi del Gruppo F della. Si tratta della prima sconfitta nel circuito europeo per la squadra di Reggio Emilia, che aveva guadagnato due punti al debutto e che ora torna a concentrarsi sul campionato, dove incontreranno Trieste. L’avvio disi dimostra molto equilibrato, con lo, che gioca in casa, che conclude il primo parziale avanti solo per una manciata di punti, con il tabellone che segna 17-13. Il secondo quarto segue un copione analogo e dopo venti minuti di lotta punto a punto, la sirena manda tutti a riposo sul punteggio di 34-32.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : parte la ripresa - 55? Lohmann cerca il filtrante direzione dischetto per Harder: suggerimento lungo. Peyraud-Magnin fa sua la sfera. A tra poco per la seconda frazione. 38? Soluzione complicata di Cantore dai 30 metri, abbraccia la sfera in tuffo Grohs. Attenzione però a non riconoscere la giusta credibilità ad una Juventus che ha eliminato il PSG ai preliminari, e mercoledì scorso, ha conquistato 3 punti ... (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bavaresi avanti all’intervallo ma la Juventus è viva - Sugli sviluppi Caruso viene stesa in area da Dallman, tutto sorprendentemente regolare per l’arbitro. 18? Vantaggio Bayern Monaco, 0-1. Una battuta d’arresto che non macchia il super avvio delle bavaresi, capaci di raccogliere 8 vittorie in 9 incontri. 23? Grande capacità di palleggio delle bavaresi, anche su un terreno di gioco al limite, come quello di questa sera a Biella. (Oasport.it)

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bianconere alla ricerca del giusto guizzo - bavaresi in controllo - 13 Massimiliano Canzi modifica l’assetto della sua Juventus. 12? Traversone di Cascarino dalla sinistra mal calibrato, blocca agilmente Grohs. Difesa a 3 confermata con Calligaris che scanza Lenzini. La principale novità è Arianna Caruso vertice alto alle spalle delle due punte, a definire il 3-4-1-2 del tecnico bianconero. (Oasport.it)