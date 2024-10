Gaeta.it - Arrestati dieci cittadini egiziani per traffico di migranti tra Libia e Italia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto diaccusati di far parte di un’organizzazione internazionale dedita aldidalle coste libiche verso l’e altri Paesi europei. Le indagini, condotte dalla DDA di Milano, hanno svelato un’ampia rete criminale con ramificazioni in Egitto e, coinvolta in attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e pratiche di prestazione abusiva di servizi di pagamento. Questa operazione solleva interrogativi importanti sulla tratta di esseri umani e sulle condizioni di vita deicostretti a viaggi pericolosi. La rete didiLe indagini dell’Unità Mobile di Milano e del Servizio Centrale Operativo , supportate da Europol, sono iniziate a luglio 2023.