A Villa Cariola Il Tartufo Nero della Lessinia protagonista della Giornata delle Ville Venete (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Villa Cariola apre le sue porte agli amanti della buona cucina per due appuntamenti esclusivi all’insegna dell’eccellenza gastronomica del territorio: il pregiato Tartufo Nero della Lessinia. Il 20 ottobre, la Villa che aderisce all’Associazione delle Ville Venete, in occasione della Giornata Veronasera.it - A Villa Cariola Il Tartufo Nero della Lessinia protagonista della Giornata delle Ville Venete Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)apre le sue porte agli amantibuona cucina per due appuntamenti esclusivi all’insegna dell’eccellenza gastronomica del territorio: il pregiato. Il 20 ottobre, lache aderisce all’Associazione, in occasione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seconda cena di gala a Villa Cariola : degustazione di tartufo nero - Venerdì 25 ottobre, Villa Cariola vi aspetta per una fantastica cena gourmet di 5 portate per degustare il pregiato Tartufo Nero e i prodotti d’eccellenza tipici del territorio. Sagre, feste ed eventi enogastronomici a Verona e in provincia: tutti gli appuntamenti del 2024 Programma della... (Veronasera.it)

Cena di gala con degustazione di tartufo nero a Villa Cariola - Domenica 22 settembre, Villa Cariola propone una cena gourmet di 5 portate per degustare il pregiato tartufo nero e i prodotti d’eccellenza tipici del territorio. . . Programma della serata: Dalle 19. 30 alle 20. 30 - Aperitivo di benvenuto con selezione di oltre 15 antipasti di terra e mare Dalle 20. (Veronasera.it)