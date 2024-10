16 Paesi Ue di Unifil, 'massima pressione su Israele' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La "volontà condivisa di esercitare la massima pressione politica e diplomatica su Israele, affinché non si verifichino ulteriori incidenti" è stata espressa dai ministri della Difesa di16 Paesi europei che partecipano ad Unifil in una videoconferenza promossa dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e dal ministro francese Sébastien Lecornu. "Allo stesso tempo, è stato chiarito che Hezbollah non può utilizzare il personale di Unifil come scudo nel contesto del conflitto", spiega la Difesa. I ministri hanno concordato "sull'importanza di mantenere una presenza stabile in Libano, sottolineando che ogni decisione riguardante il futuro della missione Unifil dovrà essere presa collettivamente in sede Onu" ed hanno espresso "con forza la necessità di rivedere le regole d'ingaggio, in modo da permettere a Unifil di operare in maniera più efficace e sicura". Quotidiano.net - 16 Paesi Ue di Unifil, 'massima pressione su Israele' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La "volontà condivisa di esercitare lapolitica e diplomatica su, affinché non si verifichino ulteriori incidenti" è stata espressa dai ministri della Difesa di16europei che partecipano adin una videoconferenza promossa dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e dal ministro francese Sébastien Lecornu. "Allo stesso tempo, è stato chiarito che Hezbollah non può utilizzare il personale dicome scudo nel contesto del conflitto", spiega la Difesa. I ministri hanno concordato "sull'importanza di mantenere una presenza stabile in Libano, sottolineando che ogni decisione riguardante il futuro della missionedovrà essere presa collettivamente in sede Onu" ed hanno espresso "con forza la necessità di rivedere le regole d'ingaggio, in modo da permettere adi operare in maniera più efficace e sicura".

