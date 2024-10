Volley Bergamo 1991, due su due e partenza sprint: “Manteniamo questa voglia di vincere” (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. Due vittorie nelle prime due partite di campionato, entrambe in trasferta, prima sul campo di Perugia e poi di Busto Arsizio: il Volley Bergamo 1991 non poteva sognare una partenza migliore. Sei set vinti, soltanto uno concesso. Soprattutto, punteggio pienissimo. Come Vero Volley, Conegliano e Scandicci. Buonissima compagnia. E si arriva dunque all’esordio stagionale al PalaFacchetti con il sorriso. Dopo due vittorie in trasferta, è finalmente arrivato il momento di abbracciare i tifosi rossoblù, chiamati a raccolta a Treviglio per trascinare la squadra e lasciarsi portare dalla voglia di far bene che le ragazze di coach Carlo Parisi hanno messo in campo nei primi appuntamenti di regular season. Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, due su due e partenza sprint: “Manteniamo questa voglia di vincere” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024). Due vittorie nelle prime due partite di campionato, entrambe in trasferta, prima sul campo di Perugia e poi di Busto Arsizio: ilnon poteva sognare unamigliore. Sei set vinti, soltanto uno concesso. Soprattutto, punteggio pienissimo. Come Vero, Conegliano e Scandicci. Buonissima compagnia. E si arriva dunque all’esordio stagionale al PalaFacchetti con il sorriso. Dopo due vittorie in trasferta, è finalmente arrivato il momento di abbracciare i tifosi rossoblù, chiamati a raccolta a Treviglio per trascinare la squadra e lasciarsi portare dalladi far bene che le ragazze di coach Carlo Parisi hanno messo in campo nei primi appuntamenti di regular season.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Volley Bergamo concede il bis e conquista anche Busto Arsizio - SERIE A1 FEMMINILE. Seconda partita e seconda vittoria per il Volley Bergamo 1991 che si impone per 3-1 sul campo di Busto Arsizio e resta in vetta a punteggio pieno insieme a Conegliano, Scandicci e Milano. (Ecodibergamo.it)

Busto Arsizio-Bergamo oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - Tutto pronto per Busto Arsizio-Bergamo, partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025Â di volley. In alternativa, Sportface. The post Busto Arsizio-Bergamo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Volley Bergamo 1991 di scena domenica a Busto Arsizio. Lutto per Virginia Adriano - I tifosi rossoblù potranno usufruire di uno sconto del 10% per sottoscrivere l’abbonamento alla web tv utilizzando il codice BERGAMO10 al momento dell’iscrizione. Trovare il modo di tornare alla normalità del lavoro in palestra sarà complesso per tutti, soprattutto a pochi giorni dal prossimo impegno di Campionato “Sarà difficile, tanto difficile pensare alla partita in questi giorni – ammette ... (Bergamonews.it)