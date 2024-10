Oasport.it - Virtus Bologna-Zalgiris oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

(Di martedì 15 ottobre 2024) Latorna a giocare inmartedì 15 ottobre, ospitando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno – con palla a due alle ore 20:30 – loKaunas di Andrea Trinchieri nella terza giornata della regular season 2023-2024. Le V-nere sono ancora a secco di successi in Europa, con due sconfitte in altrettante partite fin qui disputate contro Efes Istanbul (67-76) ed ASVEL Villeurbanne (87-85). Serve quindi una reazione d’orgoglio ai bianconeri per svoltare in stagione, con i bolognesi attesi dalla trasferta contro l’AS Monaco tra pochi giorni in questa settimana del primo doppio turno continentale.