Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina ha trovato il suo Malessere, Cristina sorprende tutti (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5, Martina De Ioannon è già molto presa da Ciro, mentre Cristina Tenuta sorprende tutti per una volta. Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina ha trovato il suo Malessere, Cristina sorprende tutti Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nelladi, in onda oggi martedì 15 ottobre 2024 su Canale 5,De Ioannon è già molto presa da Ciro, mentreTenutaper una volta.

Uomini e Donne - Puntata Di Oggi : Martina Contro Ciro - Fai Solo Il Fenomeno! - Sembra che sia andato tutto bene, ma in studio Martina dichiara di averlo trovato troppo studiato, pensa che abbia fatto certe cose appositamente per piacerle. Il primo si chiama Alessio ed è di Sanremo, lavora in uno stabilimento balneare e racconta di essere rimasto colpito dall’eleganza della dama. (Uominiedonnenews.it)

Uomini e Donne - ex corteggiatrice guardando la puntata nota Gabriel e lancia un appello social per lui - In una successiva Ig Story, Beatriz ha comunicato alle sue seguaci di averlo finalmente trovato. Nonostante non abbia fatto breccia nel cuore dell’attuale tronista, però, Gabriel sembrerebbe aver particolarmente colpito un’altra famosa protagonista del dating show. Dopo aver condiviso con lui un’esterna a detta sua molto piacevole, in cui è riuscita a sentirsi a suo agio, Francesca ha scelto ... (Isaechia.it)

Sabrina e Gabriele in lacrime a Uomini e Donne - Maria smaschera un cavaliere - Ad un certo punto, però, Maria ha preso la parola per mettere alcune cose in chiaro in merito ad Andrea. Sabrina e Gabriele scoppiano a piangere a Uomini e Donne: l’intervento di Maria La conoscenza tra Sabrina e Gabriele sta continuando a Uomini e Donne tra alti e bassi. (Tutto.tv)