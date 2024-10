Ilrestodelcarlino.it - ’Una vita di corsa’, la storia di Loris Viroli

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Toglietegli tutto, a, tranne le scarpe per correre. Quella del runner 75enne sarà la primaprotagonista del ciclo di incontri che inizierà domani alle 20.30 al Centro sociale di Pisignano Cannuzzo – via Zavattina, 6/d. L’atleta presenterà il suo librodi. L’iniziativa è a cura dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana che ripropone ’Serate con l’autore’. A curare l’intervista all’autore, mercoledì, il giornalista Dany Frisoni. "– dice lo stesso Frisoni –, nel racconto della suasportiva, narra sia i momenti di gioia che quelli di difficoltà come quando ha saputo di una grave malattia, che ha poi superato.