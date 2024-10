Un nuovo teaser per Invincible 3 ne rivela la data (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi, Amazon Prime ha rilasciato un nuovo teaser trailer per la terza stagione di Invincible, la serie animata tratta dall’omonimo fumetto di Robert Kirkman. Questo breve filmato fornisce un breve, scherzoso update su dove sia stato Mark dopo la grande battaglia che ha concluso la seconda stagione. Dopo lo scambio di battute tra Invincible e Cecil, finalmente viene rivelata la data di uscita della tanto attesa terza stagione che debutterà sulla piattaforma streaming il 6 febbraio 2025 e che, almeno nelle intenzioni, non avrà alcun periodo di pausa. Ora non resta che attendere nuove notizie su uno dei migliori adattamenti animati proposti negli ultimi anni. L'articolo Un nuovo teaser per Invincible 3 ne rivela la data proviene da NerdPool. Nerdpool.it - Un nuovo teaser per Invincible 3 ne rivela la data Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi, Amazon Prime ha rilasciato untrailer per la terza stagione di, la serie animata tratta dall’omonimo fumetto di Robert Kirkman. Questo breve filmato fornisce un breve, scherzoso update su dove sia stato Mark dopo la grande battaglia che ha concluso la seconda stagione. Dopo lo scambio di battute trae Cecil, finalmente vieneta ladi uscita della tanto attesa terza stagione che debutterà sulla piattaforma streaming il 6 febbraio 2025 e che, almeno nelle intenzioni, non avrà alcun periodo di pausa. Ora non resta che attendere nuove notizie su uno dei migliori adattamenti animati proposti negli ultimi anni. L'articolo Unper3 nelaproviene da NerdPool.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Monkey : ecco il primo teaser trailer (redband) del nuovo film di Osgood Perkins - Mentre finalmente Longlegs sta per arrivare nei cinema, ecco che dagli USA arrivano le prime immagini del nuovo horror del regista, adattamento di un celebre racconto di Stephen King. (Comingsoon.it)

The Magnificent Life of Marcel Pagnol : il primo teaser del nuovo film di Sylvain Chomet - Ecco le prime immagini del nuovo film dell'autore di Appuntamento a Belleville e L'illusionista, che uscirà nel 2025 come parte dei festeggiamenti per il 130mo anniversario della nascita del grande Pagnol. Ecco il teaser trailer di The Magnificent Life of Marcel Pagnol. (Comingsoon.it)

Diamanti - teaser e data d’uscita del nuovo film di Ferzan Ozpetek : “La donna punta sempre verso il cielo” - Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. (Cinemaserietv.it)