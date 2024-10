Thesocialpost.it - Tesla con pilota automatico si schianta contro un cantiere: il motivo dell’incidente

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un video incredibile che fa subito il giro del mondo e riapre il dibattito sulle. Una macchina dell’azienda di Elon Musk si è infattita a tutta velocitàuna barriera che delimitava unsu un’autostrada nella provincia di Jiangxi, in Cina. Nel video, catturato da una telecamera di sorveglianza, si vede la macchinarsiun muro di cemento per poi deviare su una corsia adiacente prima di fermarsi. Le preoccupazioni nascondo perché, come dichiarato dal conducente ai media locali, al momentoil veicolo era in modalità “auto” e non ha reagito in tempo ai segnali di pericolo. Tuttavia, sottolineano i giornali cinesi,, al momento, “non supporta la funzione Full Self-Driving (FSD) in Cina”.