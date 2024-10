Anticipazionitv.it - Temptation Island, Federica Petagna ha chiuso con Alfonso D’Apice: la reazione della famiglia di lei

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una nuova segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, secondo la quale la coppia di2024 formata dasarebbe ufficialmente separata. Nonostante ladinon fosse d’accordo sulla partecipazione al programma, ora è consapevolefineloro storia., inoltre, è stato visto recentemente in compagnia di amici in un noto locale, confermando ulteriori sospetti sullo statorelazione. Ecco tutti i dettagli di ciò che è emerso.2024,: una rottura silenziosa Secondo quanto riportato nella segnalazione, ladiera a conoscenzafinesua relazione congià dalla conclusione di. Anche se inizialmente non approvavano la partecipazionefiglia al programma, ora sannoseparazione.