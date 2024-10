Spalletti scrive la storia: debutto in Nazionale per Maldini (Di martedì 15 ottobre 2024) Luciano Spalletti non solo ha convocato Daniel Maldini ma contro Israele (successo 4-1) lo ha fatto esordire in Nazionale. Il debutto in Nazionale del nipote di Cesare e figlio di Paolo (tre generazioni in d’azzurro) scrive un altro capitolo di una vicenda sportiva e umana senza precedenti. Paolo era in tribuna con la moglie. Avrò rivissuto senza dubbio il suo momento speciale quando a 16 anni Liedholm lo fece debuttare in Serie A in Udinese-Milan. Daniel Maldini ha messo anche il piede nell’azione del quarto gol. Si è guadagnato tutto sul campo. Si è tolto di dosso l’etichetta di “figlio di” “nipote di”. Il Milan se ne è liberato ma qualcuno ha già più di un rimpianto Laprimapagina.it - Spalletti scrive la storia: debutto in Nazionale per Maldini Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lucianonon solo ha convocato Danielma contro Israele (successo 4-1) lo ha fatto esordire in. Ilindel nipote di Cesare e figlio di Paolo (tre generazioni in d’azzurro)un altro capitolo di una vicenda sportiva e umana senza precedenti. Paolo era in tribuna con la moglie. Avrò rivissuto senza dubbio il suo momento speciale quando a 16 anni Liedholm lo fece debuttare in Serie A in Udinese-Milan. Danielha messo anche il piede nell’azione del quarto gol. Si è guadagnato tutto sul campo. Si è tolto di dosso l’etichetta di “figlio di” “nipote di”. Il Milan se ne è liberato ma qualcuno ha già più di un rimpianto

