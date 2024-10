Spagna e La Rioja in lutto: il portiere Gonzalo Gomez, malato da tempo, è morto a soli 34 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) `Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gòmez all`età di 34 anni. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) `Il calcio dellaè inper la morte delGòmez all`età di 34. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spagna e La Rioja in lutto: il portiere Gonzalo Gomez, malato da tempo, è morto a soli 34 anni - `Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gòmez all`età di 34 anni. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e. (calciomercato.com)

È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez: grave lutto nel calcio spagnolo - È morto a 34 anni il portiere Gonzalo Gómez, grave lutto per il calcio spagnolo. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato così la scomparsa del calciatore: “Esprimiamo le nostre più sincere ... (fanpage.it)

Muore a 34 anni Gonzalo Gómez - Il calcio spagnolo è in lutto. A soli trentaquattro anni si è spento Gonzalo Gómez, ex portiere di squadre come SD Logroñés, Náxara e Calahorra: ha perso la sua battaglia con la grave malattia che lo ... (sportal.it)