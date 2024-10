Sonia Bruganelli rompe il silenzio con una diretta dopo le critiche (Di martedì 15 ottobre 2024) A seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni, Sonia Bruganelli rompe il silenzio con una lunga diretta social L'articolo Sonia Bruganelli rompe il silenzio con una diretta dopo le critiche proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Sonia Bruganelli rompe il silenzio con una diretta dopo le critiche Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni,ilcon una lungasocial L'articoloilcon unaleproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli : “Ho sbagliato a ostentare il lusso. Bonolis? Siamo ancora molto vicini” - “Io e Carlo (Carlo Aloia, suo compagno di ballo, ndr) ci siamo trovati in pista e ho visto Carlo con gli occhi rossi, pensavo stesse piangendo. “Abitiamo a una porta di distanza, dietro quella porta – aggiunge mostrando la porta del suo salone che divide i due appartamenti – c’è la stanza di mia figlia Silvia, che è nella casa del papà, ma se la apro c’è Silvia”. (Tpi.it)

Sonia Bruganelli si sfoga : “A Ballando ho sbagliato”. Il messaggio di Bonolis - E, anche qui, le critiche non sono mancate. “Sono consapevole di chi sono dal punto di vista mediatico – ha proseguito, lasciandosi andare in qualche occasione anche alle lacrime -. La realtà è diversa. La vita ti porta spesso in cose che mentre vivi reputi reali, ma che poi rivelano che dietro c’è tanto altro”. (Dilei.it)

Sonia Bruganelli : “Paolo Bonolis? Vi racconto la realtà delle cose” - Spero solo di non essere asfaltata fisicamente e di non asfaltarmi”. Le scelte degli adulti sono una ‘cosa’, ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti … Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (cit. Con una diretta condivisa sul suo profilo Instagram, la concorrente di Ballando con le Stelle si è aperta con i suoi follower parlando ... (Dailyshowmagazine.com)