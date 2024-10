Sinner e l’incognita recupero fisico al Six Kings Slam. Dubbi sulla spalla di Medvedev (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Six Kings Slam diventa il protagonista di questo scorcio di stagione. Un torneo di esibizione che ha però sei milioni di motivi per non essere preso sotto gamba, oltre alla qualità di tennisti di altissimo livello. Tra di loro anche Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, che aprirà le danze contro Daniil Medvedev. L’azzurro viene dalla vittoriosa campagna a Shanghai, battendo in semifinale proprio il russo; la settima vittoria negli ultimi otto scontri, portando così il confronto in parità nell’ultimo anno, quello in cui il ragazzo di Sesto Pusteria si è trasformato in una vera e propria macchina da tennis. Ma intanto un po’ di stanchezza potrà farsi sentire comunque. Dalla finale di Shanghai Sinner ha avuto soltanto due giorni per poter recuperare un filo di condizione fisica, a cui bisogna aggiungere anche il viaggio in aereo dalla Cina all’Arabia Saudita, di oltre cinque ore. Oasport.it - Sinner e l’incognita recupero fisico al Six Kings Slam. Dubbi sulla spalla di Medvedev Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Sixdiventa il protagonista di questo scorcio di stagione. Un torneo di esibizione che ha però sei milioni di motivi per non essere preso sotto gamba, oltre alla qualità di tennisti di altissimo livello. Tra di loro anche Jannik, il numero 1 al mondo, che aprirà le danze contro Daniil. L’azzurro viene dalla vittoriosa campagna a Shanghai, battendo in semifinale proprio il russo; la settima vittoria negli ultimi otto scontri, portando così il confronto in parità nell’ultimo anno, quello in cui il ragazzo di Sesto Pusteria si è trasformato in una vera e propria macchina da tennis. Ma intanto un po’ di stanchezza potrà farsi sentire comunque. Dalla finale di Shanghaiha avuto soltanto due giorni per poter recuperare un filo di condizione fisica, a cui bisogna aggiungere anche il viaggio in aereo dalla Cina all’Arabia Saudita, di oltre cinque ore.

