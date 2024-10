Si sdraia nudo sulla superstrada, soccorso dalla polizia (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYÈ di Bologna l'uomo di 63 anni che questa mattina è stato soccorso dalla polizia stradale di Ferrara dopo essere stato trovato nudo lungo la superstrada 'Ferrara-Mare'.Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 8 da automobilisti Bolognatoday.it - Si sdraia nudo sulla superstrada, soccorso dalla polizia Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYÈ di Bologna l'uomo di 63 anni che questa mattina è statostradale di Ferrara dopo essere stato trovatolungo la'Ferrara-Mare'.Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 8 da automobilisti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si sdraia nudo sulla superstrada, soccorso dalla polizia - I sanitari sono riusciti a calmarlo e lo hanno poi trasportato in ospedale. Fortunatamente, non si sono registrati incidenti ... (bolognatoday.it)

Maltempo il giorno dopo: oltre 300 persone isolate a Bondo di Colzate - Foto - In Valle Seriana le frazioni di Colzate, Piani di Rezzo e Bondo e la frazione Barbata di Casnigo sono ancora isolate per una frana che è caduta giovedì sulla strada di accesso. In tutto sono circa 325 ... (ecodibergamo.it)