Oasport.it - Scherma, la spada riparte dal ritiro di Champoluc. Obiettivo: Los Angeles 2028

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo l’avventura olimpica di Parigi 2024, il settore dellafemminile e maschileper un nuovo quadriennio di lavoro, all’interno del mondo di unaitaliana che ha messo nel mirino un unico grande: quello delle Olimpiadi di Los. Il Commissario tecnico Dario Chiadò e il suo staff si ritroveranno infatti con 32 atleti per ildi, in Valle d’Aosta, dal 28 ottobre al 1° novembre, per iniziare a impostare la stagione 2024-2025 e non solo., il fiorettodalla Valle d’Aosta. I 24 convocati per il primo raduno verso LosDi seguito l’elenco completo dei convocati, 16 al femminile e 16 al maschile. Fra loro spiccano i nomi di Giulia Rizzi, Federica Isola e Davide Di Veroli.