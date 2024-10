Roma, nuova protesta della Curva contro l’Inter: «Fuori dallo stadio!» (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma-Inter si giocherà domenica sera per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I tifosi della Curva Sud giallorossa hanno annunciato una nuova forma di protesta per il big-match. COMUNICATO – Domenica sera, in occasione della sfida di campionato tra Roma e Inter allo stadio Olimpico, i tifosi della Curva Sud Romanista hanno fatto sapere che attueranno una protesta nei confronti della società e della famiglia Friedkin. Per esprimere il loro malcontento, i sostenitori giallorossi resteranno Fuori dallo stadio per i primi 15 minuti del match e, una volta entrati, manterranno un silenzio significativo. Il gesto, che avverrà in una partita di grande importanza, vuole evidenziare il profondo dissenso nei confronti delle scelte della proprietà. Inter-news.it - Roma, nuova protesta della Curva contro l’Inter: «Fuori dallo stadio!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024)-Inter si giocherà domenica sera per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I tifosiSud giallorossa hanno annunciato unaforma diper il big-match. COMUNICATO – Domenica sera, in occasionesfida di campionato trae Inter alloOlimpico, i tifosiSudnista hanno fatto sapere che attueranno unanei confrontisocietà efamiglia Friedkin. Per esprimere il loro malcontento, i sostenitori giallorossi resterannoper i primi 15 minuti del match e, una volta entrati, manterranno un silenzio significativo. Il gesto, che avverrà in una partita di grande importanza, vuole evidenziare il profondo dissenso nei confronti delle scelteproprietà.

