Radar puntati sull'Iran e sistemi antimissile: il ruolo della base segreta Usa "Site 512" in Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) Situata sulla cima del monte Har Qeren nel deserto del Negev, a soli 30 chilometri dalla Striscia di Gaza, "Site 512" ha come obiettivo principale quello di intercettare i missili Iraniani Ilgiornale.it - Radar puntati sull'Iran e sistemi antimissile: il ruolo della base segreta Usa "Site 512" in Israele Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Situataa cima del monte Har Qeren nel deserto del Negev, a soli 30 chilometri dalla Striscia di Gaza, "512" ha come obiettivo principale quello di intercettare i missiliiani

