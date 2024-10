Petrolio crolla del 4% dopo rassicurazioni Israele Brent 7431 usd

Petrolio crolla del 4% dopo rassicurazioni Israele, Brent 74,31 usd (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – Crolli dei prezzi del Petrolio nelle contrattazioni mattutine, mentre il premier israeliano ha rassicurato gli alleati statunitensi che la rappresaglia contro l’attacco missilistico italiano colpirà installazioni militari, evitando quindi impianti petroliferi. In mattinata il barile di Brent, il greggio del mare del Nord cade di oltre il 4% a 74,31 dollari. Flessione analoga per il barile di West Texas Intermediate, nell’afterhours a quota 70,82 dollari. L'articolo Petrolio crolla del 4% dopo rassicurazioni Israele, Brent 74,31 usd proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – Crolli dei prezzi delnelle contrattazioni mattutine, mentre il premier israeliano ha rassicurato gli alleati statunitensi che la rappresaglia contro l’attacco missilistico italiano colpirà installazioni militari, evitando quindi impianti petroliferi. In mattinata il barile di, il greggio del mare del Nord cade di oltre il 4% a 74,31 dollari. Flessione analoga per il barile di West Texas Intermediate, nell’afterhours a quota 70,82 dollari. L'articolodel 4%74,31 usd proviene da Ildenaro.it.

