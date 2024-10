"Perché mi ricorda me stesso": Djokovic s'inchina a Sinner dopo Shanghai, parole chiare (Di martedì 15 ottobre 2024) "Sinner ha migliorato tantissimo il suo servizio, penso che ne abbia fatto un'arma importante": Novak Djokovic lo ha detto a proposito del numero uno del mondo dopo essere stato battuto proprio dall'altoatesino nella finale di Shanghai. "È molto aggressivo dalla linea di fondo, non appena ha una palla più corta, prende l'iniziativa - ha proseguito il tennista serbo -. È molto solido sia col dritto e sia col rovescio, non commette troppi errori e cerca solo di togliere tempo all'avversario". Parlando del 23enne, poi, Djokovic ha ammesso di rivedere un po' se stesso da giovane: "È qualcosa che mi ricorda me stesso per tutta la mia carriera Perché è così che ho giocato per tanti anni: un tennis veloce, non lasciare all'avversario la possibilità di pensare, respirare Fino a soffocarlo in un certo senso. Liberoquotidiano.it - "Perché mi ricorda me stesso": Djokovic s'inchina a Sinner dopo Shanghai, parole chiare Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "ha migliorato tantissimo il suo servizio, penso che ne abbia fatto un'arma importante": Novaklo ha detto a proposito del numero uno del mondoessere stato battuto proprio dall'altoatesino nella finale di. "È molto aggressivo dalla linea di fondo, non appena ha una palla più corta, prende l'iniziativa - ha proseguito il tennista serbo -. È molto solido sia col dritto e sia col rovescio, non commette troppi errori e cerca solo di togliere tempo all'avversario". Parlando del 23enne, poi,ha ammesso di rivedere un po' seda giovane: "È qualcosa che mimeper tutta la mia carrieraè così che ho giocato per tanti anni: un tennis veloce, non lasciare all'avversario la possibilità di pensare, respirare Fino a soffocarlo in un certo senso.

