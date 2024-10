Oasport.it - Pattinaggio artistico, cosa aspettarsi dall’Italia maschile? Tra talento esperienza l’obiettivo è lo status

(Di martedì 15 ottobre 2024) Adesso lo possiamo dire. La Nazionalediha tutte le carte in regola per affermare il proprio. E la stagione 2024-2025 potrebbe offrire in tal senso l’occasione perfetta per sfoggiare davanti al mondo il grande momento florido del nostro movimento, mai così competitivo come in questo periodo. Un cammino, lo sappiamo, cominciato con Matteo Rizzo, il primo ad alzare vortimente l’asticella spingendo il resto della truppa a salire di colpi. Il primo a seguirlo è stato Daniel Grassl. Poi sono arrivati con oculata pazienza Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola e, infine, anche Corey Circelli, ultimo “acquisto” da questa annata sportiva spendibile anche in campo internazionale. Si parla di atleti con caratteristiche molto diverse, ma uniti dal, dalla personalità e dalla grande ambizione di lasciare il segno.