"Paga auto usate con assegni postali falsi": 46enne a processo per truffa (Di martedì 15 ottobre 2024) Gromo. Acquistava auto rispondendo agli annunci sui siti specializzati e li Pagava con assegni postali falsi. Aveva anche creato la falsa pagina di un ufficio postale a Longana, frazione di Ravenna, con un riferimento telefonico che dirottava la chiamata ad un complice, il quale confermava l'emissione dell'assegno ingannando così la persona che chiedeva la verifica. A processo è finito L.L., napoletano di 46 anni, accusato di truffa. Nei tre episodi che gli vengono contestati, è riuscito ad appropriarsi di tre auto di lusso, per un valore totale di oltre 150mila euro. "Volevo vendere la mia Bmw M2 ed ho pubblicato un annuncio sul sito Subito.it. – racconta dal banco dei testimoni un 32enne di Gromo -. Nei giorni seguenti sono stato contattato da un acquirente e ci siamo accordati sul prezzo: 52mila euro.

