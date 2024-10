"Occhio alle truffe" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 24 ottobre 2024 l'evento online "Occhio alle truffe". Iscriviti qui: https://www.eventbrite.it. In questo incontro, parleremo ? Come riconoscere i segnali di allerta delle truffe online ? Esempi di attività bloccate dalle autorità competenti come la Consob ?? Strategie pratiche per Padovaoggi.it - "Occhio alle truffe" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 24 ottobre 2024 l'evento online "". Iscriviti qui: https://www.eventbrite.it. In questo incontro, parleremo ? Come riconoscere i segnali dirta delleonline ? Esempi di attività bloccate dautorità competenti come la Consob ?? Strategie pratiche per

Falsi messaggi a nome dell’Asl : "Occhio alle truffe" - L'Asl, spiega una nota, provvederà a denunciare quanto accaduto e invita tutti i cittadini che dovessero ricevere simili messaggi a segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine. Ma questo recapito telefonico non appartiene all'Azienda Usl Toscana nord ovest e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati per sottrarre denaro a coloro che, malauguratamente, dovessero contattarli. (Lanazione.it)

Occhio alle truffe : decine di siti fake “vendono” i nuovi iPhone 16 - L’attesa per l’arrivo dei nuovi dispositivi presentati lunedì 9 settembre da Apple rischia di trarre in inganno moltissimi utenti e consumatori. Truffe iPhone 16, moltissimi siti fake sono online E di siti di questo tipo ce ne sono molti, come evidenziato da una recentissima ricerca condotta dal team di sicurezza informatica di Kaspersky. (Giornalettismo.com)

Fiumicino - occhio alle truffe nel settore energetico : il Cab mette in guardia i cittadini - it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Fiumicino, 4 settembre 2024 – “In questi giorni a Fiumicino e dintorni girano persone che si spacciano per finti agenti di compagnia nel settore energetico“, a mettere in guardia i cittadini è il Cab, il Centro assistenza bollette, ... (Ilfaroonline.it)