Calciomercato.it - Non solo Morata, bufera su un altro milanista: “Finirà a ‘chi l’ha visto'”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Serata di Nations League ricca di osservati speciali in casa Milan col focus su Spagna-Serbia per lo scontro diretto trae Pavlovic. Partita dai due volti Da Spagna-Serbia, partita valida per la quarta giornata di Nations League, arrivano indicazioni interessanti soprattutto per il Milan, che ha potuto osservare il duello tra Alvaroe Pavlovic.(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.itUna sfida nella sfida che hanettamente trionfare il centravanti iberico che pure ha avuto modo di vivere una giostra di emozioni passando prima dalla disperazione per il clamoroso errore dal dischetto e poi all’esplosione di gioia per il bellissimo gol del momentaneo 2-0. Completamente da dimenticare invece la gara di Pavlovic che al netto della sonora sconfitta per 3-0, vedendo peranche andare in gol il compagno, ha persino incassato un cartellino rosso.