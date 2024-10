Naska e la salute mentale in Freak Show: “Uso la musica come cura. Scrivo quando sto male, quando sto bene esco” (Di martedì 15 ottobre 2024) Naska, nome d'arte di Diego Caterbetti, ha pubblicato lo scorso 11 luglio il suo terzo album The Freak Show. L'autore ha raccontato la genesi dell'album e del prodotto d'animazione The Freak Family, ma anche l'avventura a Berlino e il rapporto tra musica e il ruolo da content creator. Qui l'intervista a Fanpage.it. Fanpage.it - Naska e la salute mentale in Freak Show: “Uso la musica come cura. Scrivo quando sto male, quando sto bene esco” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024), nome d'arte di Diego Caterbetti, ha pubblicato lo scorso 11 luglio il suo terzo album The. L'autore ha raccontato la genesi dell'album e del prodotto d'animazione TheFamily, ma anche l'avventura a Berlino e il rapporto trae il ruolo da content creator. Qui l'intervista a Fanpage.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“The Freak Show è un omaggio ai circensi che ho amato. A Fedez ho risposto - ma mi sono fermato perché era gossip. Ferragni? Gli influencer non sono tutti uguali” : Naska a tutto campo - Sul circo so tutto e potrei raccontarne di cose… In “Scappati Di Casa (62015)” parli di un posto nel mondo per le nuove generazioni. dove stazionava un circo che poi si spostava di stagione in stagione in un altro paese. Non so se posso essere definito influencer… L'articolo “The Freak Show è un omaggio ai circensi che ho amato. (Ilfattoquotidiano.it)

La Convention dei dem perbenista come antidoto al freak show di Trump - Gli Obama, Bernie Sanders, il marito di Kamala Harris... A Chicago, tra poche contestazioni, l'orgoglio della borghesia colta Dem. The post La Convention dei dem perbenista come antidoto al freak show di Trump appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)