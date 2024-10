Anteprima24.it - Napoli, Angelina Mango costretta a rimandare il concerto di questa sera

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo di ierialla Casa della Musica di, i fan dierano in attesa di un nuovo live. Purtroppo, pero’, la cantante ha dovuto annunciare un cambio di programma a causa di una rinofaringite acuta che l’haa rinviare non solo la data partenopea, prevista per, ma anche quello di domani a Molfetta. Già nei giorni scorsiaveva avuto problemi con la voce, alimentando le preoccupazioni dei fan. Il comunicato ufficiale diffuso dagli organizzatori chiarisce che non si tratta di un annullamento, ma di un semplice rinvio. La data diè stata infatti riprogrammata per il 18 novembre, mentre ila Molfetta si terrà il 19 novembre 2024. I biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date.