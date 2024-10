Multa da 430 euro per l’apicoltore che non ha tolto lo striscione “stop bombing Gaza” dal banco del mercato (Di martedì 15 ottobre 2024) Una Multa da 430 euro per essersi rifiutato di togliere lo striscione con scritto “stop bombing Gaza – stop genocide” dal banchetto di miele al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza. A denunciare la vicenda è stato l’apicoltore Marco Borella, intervistato da Radio Popolare: “Due carabinieri”, ha dichiarato, “mi hanno chiesto di rimuovere lo striscione perché mi hanno detto che si trattava di propaganda politica non autorizzata”. La sanzione infatti, è prevista nei casi di manifestazioni politiche che non ha ricevuto l’autorizzazione ufficiale. “Mi sono rifiutato di farlo”, ha continuato Borella, “perché penso che il messaggio che veicola lo striscione non sia d’odio ma una richiesta di pace immediata e di interruzione del genocidio in corso”. Ilfattoquotidiano.it - Multa da 430 euro per l’apicoltore che non ha tolto lo striscione “stop bombing Gaza” dal banco del mercato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unada 430per essersi rifiutato di togliere locon scritto “genocide” dal banchetto di miele aldi Desio, in provincia di Monza e Brianza. A denunciare la vicenda è statoMarco Borella, intervistato da Radio Popolare: “Due carabinieri”, ha dichiarato, “mi hanno chiesto di rimuovere loperché mi hanno detto che si trattava di propaganda politica non autorizzata”. La sanzione infatti, è prevista nei casi di manifestazioni politiche che non ha ricevuto l’autorizzazione ufficiale. “Mi sono rifiutato di farlo”, ha continuato Borella, “perché penso che il messaggio che veicola lonon sia d’odio ma una richiesta di pace immediata e di interruzione del genocidio in corso”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestrati vestiti e accessori a un venditore ambulante - multa di 5mila euro - Abbigliamento, borse, zaini, ombrelli. Gli agenti della polizia locale di Chioggia ieri hanno sequestrato oltre 700 articoli a un commerciante ambulante senza licenza. L'uomo, di origine straniera, è stato sorpreso insieme a un collaboratore in zona stabilimento balneare In Diga mentre, con un... (Veneziatoday.it)

L'apicoltore comasco che ha preso una multa di 430 euro per lo striscione contro il genocidio a Gaza - Marco Borella è un apicoltore comasco dell’azienda agricola di Caslino al Piano “Api e Nanni”. Ieri 14 ottobre era con il suo banco al mercato di Desio in Brianza con uno striscione pro Gaza. Il suo gesto contro la guerra ha però sortito uno strano effetto. Qualcuno non deve aver gradito questa... (Quicomo.it)

L'apicoltore comasco che ha preso una multa di 430 euro per lo striscione contro il genocidio a Gaza - Qualcuno non deve aver gradito questa. Il suo gesto contro la guerra ha però sortito uno strano effetto. . Ieri 14 ottobre era con il suo banco al mercato di Desio, in Brianza con uno striscione pro Gaza. . Marco Borella è un apicoltore comasco dell’azienda agricola di Caslino al Piano “Api e Nanni”. (Quicomo.it)