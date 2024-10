MotoGP Australia 2024 in diretta: radiocronaca e come vederlo in tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre sul circuito di Phillip Island si corre il Gran Premio dell’Australia di motociclismo, nuova prova del motomondiale 2024. Ecco come seguirlo in diretta radio e in TV. MotoGP – Australia 2024 in tv Le prove, le qualifiche e la gara della MotoGP saranno trasmesse in diretta da Sky che proporrà il tutto sui canale Sky Sport MotoGP (canale 208) con la telecronaca della coppia formata da Guido Meda e con Mauro Sanchini. La programmazione di domenica (o meglio nella notte tra sabato e domenica) prevede alle 2.00 la Moto3, alle 3.15 la Moto2 e poi la MotoGP alle 5. Differita delle gare in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. radiocronaca MotoGP Australia Per quanto riguarda la radiocronaca diretta della gara, verrà trasmessa da Rai Radio Uno. Per ascoltarla su questa pagina, è sufficiente cliccare sul pulsante ?? presente nel player in basso. Ascoltitv.it - MotoGP Australia 2024 in diretta: radiocronaca e come vederlo in tv Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre sul circuito di Phillip Island si corre il Gran Premio dell’di motociclismo, nuova prova del motomondiale. Eccoseguirlo inradio e in TV.in tv Le prove, le qualifiche e la gara dellasaranno trasmesse inda Sky che proporrà il tutto sui canale Sky Sport(canale 208) con la telecronaca della coppia formata da Guido Meda e con Mauro Sanchini. La programmazione di domenica (o meglio nella notte tra sabato e domenica) prevede alle 2.00 la Moto3, alle 3.15 la Moto2 e poi laalle 5. Differita delle gare in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.Per quanto riguarda ladella gara, verrà trasmessa da Rai Radio Uno. Per ascoltarla su questa pagina, è sufficiente cliccare sul pulsante ?? presente nel player in basso.

