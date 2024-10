Morto a 15 anni, la mamma fa denuncia per bullismo: «Perché hanno voluto distruggere mio figlio?» (Di martedì 15 ottobre 2024) SENIGALLIA - La madre del 15enne che si è tolto la vita a Montignano, con la pistola del padre, un vigile urbano, ha presentato denuncia per bullismo. Il figlio nell’ultima settimana era stato preso di mira da tre compagni di classe, due ragazzi (uno anche maggiorenne) e una ragazza. Lo aveva Anconatoday.it - Morto a 15 anni, la mamma fa denuncia per bullismo: «Perché hanno voluto distruggere mio figlio?» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) SENIGALLIA - La madre del 15enne che si è tolto la vita a Montignano, con la pistola del padre, un vigile urbano, ha presentatoper. Ilnell’ultima settimana era stato preso di mira da tre compagni di classe, due ragazzi (uno anche maggiorenne) e una ragazza. Lo aveva

Senigallia - si uccide a 15 anni con la pistola del padre vigile : la mamma aveva fatto una denuncia per bullismo (con tutti i nomi che deridevano il figlio) - indagini sul cellulare - SENIGALLIA - Decidere di morire a 15 anni. Leonardo si è suicidato con la pistola del padre in un casolare di Montignano, frazione collinare del Comune di Senigallia. La... (Corriereadriatico.it)

