Migranti, duro attacco di Meloni alle ong. E sull’Albania anticipa lo scontro con le toghe: “Strada che rispecchia lo spirito europeo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Questione di giorni e andrà in scena un nuovo scontro tra governo e magistratura, stavolta sui trattenimenti dei richiedenti asilo nei centri in Albania, operativi da questa settimana. Giusto il tempo di far arrivare nell’hotspot allestito nel porto di Shengjin i 6 egiziani e 10 bangladesi attualmente a bordo della nave Libra della Marina Militare, partita ieri da Lampedusa dopo uno screening per escludere donne, minori, vulnerabili e persone provenienti da Paesi che l’Italia non considera sicuri ai fini delle procedure d’asilo. Sedici, dunque. Un numero esiguo di fronte agli sbarchi delle ultime ore, ma anche solo per il pattugliatore che può portare fino a 200 passeggeri, difficilmente giustificabile di fronte ai costi di navigazione di un’unità da 80 metri di lunghezza come la Libra. Ilfattoquotidiano.it - Migranti, duro attacco di Meloni alle ong. E sull’Albania anticipa lo scontro con le toghe: “Strada che rispecchia lo spirito europeo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questione di giorni e andrà in scena un nuovotra governo e magistratura, stavolta sui trattenimenti dei richiedenti asilo nei centri in Albania, operativi da questa settimana. Giusto il tempo di far arrivare nell’hotspotstito nel porto di Shengjin i 6 egiziani e 10 bangladesi attualmente a bordo della nave Libra della Marina Militare, partita ieri da Lampedusa dopo uno screening per escludere donne, minori, vulnerabili e persone provenienti da Paesi che l’Italia non considera sicuri ai fini delle procedure d’asilo. Sedici, dunque. Un numero esiguo di fronte agli sbarchi delle ultime ore, ma anche solo per il pattugliatore che può portare fino a 200 passeggeri, difficilmente giustificabile di fronte ai costi di navigazione di un’unità da 80 metri di lunghezza come la Libra.

