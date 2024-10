Michele, studente 17enne morto in un incidente stradale di ritorno da una trasferta della sua squadra del cuore. Docenti sconvolti: “Con la sua morte ci ha lasciato l’ennesimo insegnamento” (Di martedì 15 ottobre 2024) Un silenzio assordante riempie i corridoi dell'Istituto Pacinotti di Foggia. Domenica sera, Michele Biccari, uno studente di 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sulla Potenza-Foggia mentre tornava a casa dopo aver tifato per la sua squadra del cuore. L'articolo Michele, studente 17enne morto in un incidente stradale di ritorno da una trasferta della sua squadra del cuore. Docenti sconvolti: “Con la sua morte ci ha lasciato l’ennesimo insegnamento” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un silenzio assordante riempie i corridoi dell'Istituto Pacinotti di Foggia. Domenica sera,Biccari, unodi 17 anni, ha perso la vita in unsulla Potenza-Foggia mentre tornava a casa dopo aver tifato per la suadel. L'articoloin undida unasuadel: “Con la suaci ha” .

Il 'Pacinotti' in lacrime - un mazzo di fiori e un minuto di silenzio per Michele : "Era uno studente modello" - Il 'Pacinotti' si ferma per Michele Biccari, studente di 17 anni tra le vittime del drammatico incidente stradale che, ieri sera, sulla Potenza - Melfi, ha causato la morte di tre giovanissimi tifosi del Foggia, in trasferta per seguire la squadra del cuore. Questa mattina, i compagni di... (Foggiatoday.it)

