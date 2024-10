Imolaoggi.it - Meloni: “nono pacchetto di aiuti militari all’Ucraina”

Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Non ci rassegniamo, come pure in molti suggeriscono, all’idea di abbandonare l’Ucraina, all’idea che di fronte alla violazione del diritto internazionale dovremmo chiudere un occhio, banalmente perché sappiamo che quando saltano le regole le crisi si moltiplicano, e tutti ne paghiamo le conseguenze. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle comunicazioni in