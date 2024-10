Ilfattoquotidiano.it - Meloni contro con il M5s: “Il giorno in cui mi faccio spiegare cosa ho detto da un vostro esponente, mi dimetto…”. Bagarre in Senato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso delle repliche al, dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio Giorgiaha risposto all’intervento della senatrice del Movimento 5 stelle Bevilacqua puntando il dito“la sequela di inesattezze miste a menzogne” che a suo avviso sarebbero arrivate dal Movimento Stelle. “Hoche se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia, che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Non so se non ha capito ma il concetto non è difficile” ha affermatorivolgendosi alla senatrice pentastellata. “Se devo farmihoda undel M5s, mi dimetto” ha poi ironizzato. Lo scon i 5 stelle è poi proseguito.