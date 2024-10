Medioriente: Casa Bianca, nessuna conferma Onu consapevole di nascondigli Hezbollah (Di martedì 15 ottobre 2024) Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) – La Casa Bianca “non può confermare” che “l’Onu fosse consapevole” che Hezbollah nascondeva una propria “infrastruttura” sotto gli edifici delle Nazioni Unite. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “Ma questo – ha aggiunto Kirby – non diminuisce la nostra preoccupazione per le vite dei peacekeeper dell’Onu”. Lapresse.it - Medioriente: Casa Bianca, nessuna conferma Onu consapevole di nascondigli Hezbollah Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) – La“non puòre” che “l’Onu fosse” chenascondeva una propria “infrastruttura” sotto gli edifici delle Nazioni Unite. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “Ma questo – ha aggiunto Kirby – non diminuisce la nostra preoccupazione per le vite dei peacekeeper dell’Onu”.

